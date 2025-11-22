صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال :ٹریفک حادثات میں 10افراد زخمی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)گزشتہ روز شہر میں ٹریفک اور روڈ کے مختلف واقعات میں 10افراد زخمی ہوگئے ۔۔۔

 زخمیوں میں غلام فاطمہ، علی شیر، مرتضی، عبید، وسیم، مدثر اور عثمان شامل ہیں۔ ریسکیو 1122کی ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے ۔ پولیس اور متعلقہ حکام نے شہریوں کو خبردار کیا کہ سڑکوں پر احتیاط کریں تاکہ حادثات کی تعداد کم کی جا سکے ۔ شہریوں نے حادثات کی روک تھام کیلئے ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد اور روڈ سیفٹی اقدامات کو مؤثر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

