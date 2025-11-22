خانیوال میں ہائی پاور گرین ٹریکٹرز کی تقسیم کا آغاز
ضلع کے کاشتکاروں کو 293ٹریکٹرز فراہم کیے جائیں گے :محمد خان ڈاھا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نوازکے وژن کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر خانیوال میں ہائی پاور گرین ٹریکٹرز کی تقسیم شروع کر دی گئی۔ ضلع خانیوال کے کاشتکاروں کو 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسڈی پر 293ٹریکٹرز فراہم کیے جائینگے ۔ ضلع کونسل ہال میں منعقدہ تقریب میں 12 کاشتکاروں کو ٹریکٹرز دیے گئے ، جس میں ایم این اے محمد خان ڈاھا، صوبائی پارلیمانی سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورکس محمد سلیم حنیف اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال نے حصہ لیا۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع شہزاد صابر، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت مہر محمد اقبال اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ تقریب میں کاشتکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور حکومت کے اقدام کو سراہا۔ ایم این اے نے کہا کہ سبسڈی پر ٹریکٹرز اور کسان کارڈ حکومت کا بڑا تحفہ ہیں، جبکہ محمد سلیم حنیف نے کہا کہ اس سکیم کا مقصد فصلوں کی پیداواری لاگت کم کرنا اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہے ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جدید مشینری سے کاشتکاروں کا معاشی بوجھ کم اور پیداوار میں اضافہ ممکن ہے ۔