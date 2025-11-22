لائسنسنگ ایجوکیشن ٹیم کا خانگڑھ بس سٹینڈ‘سکول کا دورہ
شہریوں کو لائسنس اور ٹریفک کے نظم و ضبط کے حوالے سے آگاہی دی گئی
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کے احکامات اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ کی ہدایت پر، ڈی ٹی او ابوبکر کی زیر نگرانی لائسنسنگ ایجوکیشن ٹیم نے خانگڑھ بس سٹینڈ اور گورنمنٹ بوائز ہائی سکول خانگڑھ کا دورہ کیا۔اس موقع پر شہریوں کو ڈرائیورنگ لائسنس اور ٹریفک کے نظم و ضبط کے حوالے سے آگاہی دی گئی تاکہ انہیں ٹریفک قوانین کی اہمیت اور اپنی ذمہ داریوں کا شعور حاصل ہو۔ ڈی ٹی او ابوبکر کے ہمراہ جی ٹی وی محمد عامر، ٹی اے مجاہد اقبال، جی ٹی ڈبلیو عباس اور ٹی اے محمد اعجاز بھی موجود تھے ۔ٹیم نے موٹرسائیکل سے لے کر ای ٹی وی گاڑیوں کے نئے جرمانوں اور ای چالان کے حوالے سے تفصیلی لیکچر دیا اور موجود سٹاف کو بھی آگاہ کیا۔ خانگڑھ ٹریفک سٹاف کے ہمراہ ہائی ایس، آٹو رکشہ اور موٹرسائیکل رکشہ ڈرائیوروں کو ٹریفک قوانین کی تعلیم دی گئی، جبکہ مقامی دکانداروں کو ڈرائیونگ سکول میں داخلے اور لائسنس حاصل کرنے کی سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔موٹرسائیکل کے آن لائن فوری لائسنس حاصل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی اور ڈرائیورنگ سکول کے حوالے سے پمفلٹ اور ہیڈ بلز تقسیم کیے گئے ۔ اسی دوران خواتین کے سکول میں داخلہ کے لیے سکول سٹاف اور مقامی تاجروں کے ساتھ میٹنگ کی گئی اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے ۔