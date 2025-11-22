مجسٹریٹ کی غیر موجودگی ‘ قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ
کھاد، ڈیزل، پٹرول، آٹا، چاول، بجلی اور گیس عام آدمی کی کی پہنچ سے باہر
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلع خانیوال میں پرائس مجسٹریٹ کی غیر موجودگی میں مافیا نے سبزی، فروٹ، دالیں، گھی اور دیگر اشیاء کی خود ساختہ قیمتیں بڑھا دی ہیں، جس کے نتیجے میں مزدوری کرنے والے محنت کش ایک وقت کی سبزی پکا کر بھی کھا نہیں سکتے ۔عوام نے بتایا کہ کھاد، ڈیزل، پٹرول، آٹا، چاول، بجلی اور گیس سمیت تمام ضروریات زندگی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں۔ شہریوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قصابوں اور دودھ و دہی فروخت کرنے والے دکاندار بھی خود ساختہ نرخ مقرر کر کے غریب اور مزدور طبقے کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ماہرین اور عام شہریوں نے حکومت پر زور دیا کہ موجودہ حکمران اپنے شاہانہ اخراجات میں کمی کر کے متوسط اور غریب طبقے کو مہنگائی سے تحفظ فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری اور مہنگائی نے نوجواں کو مایوسی اور بعض اوقات خودکشی کی طرف دھکیل دیا ہے ، لہٰذا فوری طور پر اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی کی زندگی میں سکون واپس آئے ۔