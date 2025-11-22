پی پی 269ضمنی الیکشن ‘امن و امان کیلئے پولیس کا فلیگ مارچ
ضلعی انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مکمل تیار ہے :ڈپٹی کمشنر
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر شاہ کی قیادت میں پی پی 269 مظفرگڑھ ضمنی الیکشن کے دوران امن و امان قائم رکھنے اور ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کیلئے فلیگ مارچ کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینا اور شہریوں کو تحفظ کا احساس دلانا ہے ۔انہوں نے واضح کیا کہ پی پی 269 کے ضمنی انتخابات کے دوران ضلعی انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے مکمل تیار ہے اور شر پسند عناصر کیخلاف سخت کارروائی کی جائیگی۔ شہریوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ انتخابی عمل مکمل شفاف اور پرامن ماحول میں ہوگا۔ فلیگ مارچ میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں نے فعال حصہ لیا تاکہ ہر سطح پر حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے ۔