ریپبلیکن پارٹی امیدوار علمدار قریشی کے حق میں دستبردار
تعمیر و ترقی کے لیے ظفر اقبال گورمانی کی تجاویز کو مقدم رکھیں گے :علمدار قریشی
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر )مظفرگڑھ کے حلقہ پی پی 269میں ضمنی انتخابات سے قبل اہم پیش رفت ہوئی ہے ۔پاکستان اسلامک ریپبلیکن پارٹی کے امیدوار ظفر اقبال گورمانی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علمدار عباس قریشی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کردیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے تمام دوستوں کیساتھ علمدار عباس قریشی کی حمایت کرتے ہیں ،علمدار عباس قریشی نے کہا کہ حلقہ کی عوام نے مجھے متعدد مرتبہ کامیاب کروایا ہے ۔ ہم نے عوامی خدمت اور شرافت کی سیاست کو اپنا نصب العین بنایا ہوا ہے ، جبکہ ہمارے مخالفین کے کردار سے پوری دنیا واقف ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پی پی269سے امیدوار ظفر اقبال گورمانی نے میرے حق میں دستبرداری دی، اور وہ دل کی گہرائیوں سے ان کا اور ان کے گروپ و گرمانی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔علمدار عباس قریشی نے مزید کہا کہ کامیاب ہونے کے بعد علاقے کی تعمیر و ترقی کیلئے ظفر اقبال گورمانی کی تجاویز کو مقدم رکھیں گے ۔