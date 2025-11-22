خانیوال :سکولوں میں طلبہ و طالبات صاف پانی سے محروم
طلبا و طالبات گھروں سے پانی لانے پر مجبور، والدین شدید پریشانی سے دوچار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)شہر اور گردونواح کے سرکاری و نجی سکولوں میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے ۔ سکولوں میں نصب ٹینکیاں اور پائپ لائنیں زنگ آلود اور کائی سے متاثر ہیں جس سے پانی استعمال کے قابل نہیں رہا۔ طلباء و طالبات گھروں سے پانی لانے پر مجبور ہیں اور ناقص پانی کے استعمال سے کئی بچے بیمار ہو چکے ہیں۔والدین نے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران سے فوری نوٹس لینے اور سکولوں میں پانی کی صفائی اور معیاری پانی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ سکولوں میں صفائی کے ناقص انتظامات اور پانی کی خراب حالت نے تعلیمی ماحول بھی متاثر کیا ہے ۔