مظفرگڑھ میں گندم کی کاشت کا 80 فیصد ہدف مکمل:طاہر محمود

  • ملتان
مظفرگڑھ میں گندم کی کاشت کا 80 فیصد ہدف مکمل:طاہر محمود

محکمہ زراعت کی 78 فیلڈ ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کر کاشتکاروں کی رہنمائی کر رہی ہیں

 ماہڑہ (نامہ نگار ) ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت مظفر گڑھ محمد طاہر محمود بھٹی نے کہا ہے کہ ضلع مظفرگڑھ میں گندم کی کاشت کا 80فیصد ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا گیا ہے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی قیادت میں ضلع بھر میں گندم کی کاشت جاری ہے ۔ ضلع مظفرگڑھ کا مجموعی ہدف 368,000ایکڑ ہے ، جس میں 30نومبر تک 100فیصد ہدف حاصل کر لیا جائے گا۔ ضلع میں محکمہ زراعت کی 78فیلڈ ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کر کاشتکاروں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کر رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گندم اگائی جا سکے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ بیج اور کھادیں وافر مقدار میں موجود ہیں اور حکومت کے مقررہ نرخوں پر دستیاب ہیں، تاکہ کاشتکار بروقت فصل کاشت کر کے اعلی پیداوار حاصل کر سکیں۔

 

