صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عبدالحکیم بازاروں میں قبضہ گروپ کی وجہ سے مشکلات

  • ملتان
عبدالحکیم بازاروں میں قبضہ گروپ کی وجہ سے مشکلات

بلدیہ آپریشن کے باوجود قبضہ گروپ سڑکوں پر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں

 عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر ) عبدالحکیم میں ریل بازار، باگڑ روڈ اور کچا کھوھ روڈ کے دونوں جانب قبضہ گروپ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ دوکان دار اور ریڑھی والے سامان اور موٹر سائیکل رکشہ سڑک پر رکھ کر تیس فٹ چوڑی سڑک کو مزید تنگ کر دیتے ہیں، جبکہ ریل بازار میں جگہ صرف دس فٹ رہ گئی ہے ۔ بلدیہ نے رمضان بازار والی جگہ ریڑھی بازار بنا کر دی، مگر قبضہ گروپ وہاں جانے کو تیار نہیں۔ اپریشن کلین اپ کے بعد بھی گروپ دوبارہ سڑکوں پر واپس آ جاتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر اور اے سی خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف مستقل اور مؤثر کارروائی کی جائے ، ریڑھی بازار میں منتقل نہ ہونے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج اور بھاری جرمانے کیے جائیں، اور مارکیٹ کمیٹی کے سامنے والی جگہ بھی فوری خالی کرائی جائے تاکہ شہریوں کے لیے سڑکیں اور بازار محفوظ رہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن