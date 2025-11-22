عبدالحکیم بازاروں میں قبضہ گروپ کی وجہ سے مشکلات
بلدیہ آپریشن کے باوجود قبضہ گروپ سڑکوں پر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر ) عبدالحکیم میں ریل بازار، باگڑ روڈ اور کچا کھوھ روڈ کے دونوں جانب قبضہ گروپ کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ دوکان دار اور ریڑھی والے سامان اور موٹر سائیکل رکشہ سڑک پر رکھ کر تیس فٹ چوڑی سڑک کو مزید تنگ کر دیتے ہیں، جبکہ ریل بازار میں جگہ صرف دس فٹ رہ گئی ہے ۔ بلدیہ نے رمضان بازار والی جگہ ریڑھی بازار بنا کر دی، مگر قبضہ گروپ وہاں جانے کو تیار نہیں۔ اپریشن کلین اپ کے بعد بھی گروپ دوبارہ سڑکوں پر واپس آ جاتے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر اور اے سی خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف مستقل اور مؤثر کارروائی کی جائے ، ریڑھی بازار میں منتقل نہ ہونے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج اور بھاری جرمانے کیے جائیں، اور مارکیٹ کمیٹی کے سامنے والی جگہ بھی فوری خالی کرائی جائے تاکہ شہریوں کے لیے سڑکیں اور بازار محفوظ رہیں۔