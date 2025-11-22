مرحوم اخبار فروش کے ایصال ثواب کیلئے دعا کا اہتمام
مقامی ، سماجی اور مذہبی شخصیات نے روحانی محفل میں بھرپور شرکت کی
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) اخبار فروش یونین خانیوال کے رہنماؤں نے مرحوم شیخ عبدالحمید کی روح کے ایصالِ ثواب کیلئے جامع مسجد غریب آباد میں ایک پُرنور ختم اور دعا کا اجتماع منعقد کیا۔ اس موقع پر علاقے بھر سے سیاسی، سماجی، مذہبی اور تجارتی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ اخبار فروش برادری کے کارکنان بھی موجود تھے ۔اجتماع کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا، جس کے بعد ثناخواں مبشر شہزاد چشتی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا۔ معروف عالمِ دین مفتی عبدالرزاق نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے موت و حیات کے فلسفے اور دنیا کی فانی حیثیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اپنی زندگی نیکی، خدمتِ خلق اور تقویٰ کے ساتھ گزارنی چاہیے ۔مرحوم شیخ عبدالحمید کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی اخبار فروش کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کی۔ اختتامی دعا میں شرکاء نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔ اخبار فروش یونین خانیوال کے صدر ناصر علی لنگاہ، جنرل سیکرٹری اظہر شہزاد فتیانہ سیال اور دیگر ممبران نے بھی شرکت کی۔