کرم پور :تجاوزات کے خاتمے کیلئے پیرا فورس کا آپریشن
سڑکوں پرد کانوں کے باہر رکھی گئی تجاوزات اور تھڑے مسمار کر دیئے گئے
کرم پور (سٹی رپورٹر ) پیرا فورس وہاڑی اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں سے کرم پور میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کیلئے آپریشن کیا گیا۔ مین بازار اور دیگر سڑکوں پر د کانوں کے باہر رکھی گئی تجاوزات اور تھڑے مسمار کر دیئے گئے ۔ اس آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم، ایس ڈی او پیرا فورس وہاڑی وقاص انجم، انکروچمنٹ آفیسر ضلع کونسل وہاڑی ارشد چوغطہ، انفورسمنٹ آفیسر پیرا عمیر نصیر، سہیل احمد، انوسٹی گیشن آفیسر شعیب منیر، محرر عامر سومرو سمیت پیرا فورس، سُتھرا پنجاب اور ضلع کونسل کی ٹیمیں شامل رہیں۔ایس ڈی او پیرا فورس وقاص انجم نے کہا کہ تمام روڈز کو ہائی اور عوام کے لیے کھلا کیا جائے گا، تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا تاکہ شہری، بچے اور فیملیز بغیر کسی دشواری کے سڑکوں پر جا سکیں اور شہری علاقوں کو خوبصورت اور محفوظ بنایا جا سکے ۔