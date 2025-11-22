صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرم پور :تجاوزات کے خاتمے کیلئے پیرا فورس کا آپریشن

  • ملتان
کرم پور :تجاوزات کے خاتمے کیلئے پیرا فورس کا آپریشن

سڑکوں پرد کانوں کے باہر رکھی گئی تجاوزات اور تھڑے مسمار کر دیئے گئے

کرم پور (سٹی رپورٹر ) پیرا فورس وہاڑی اور ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ کوششوں سے کرم پور میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کیلئے آپریشن کیا گیا۔ مین بازار اور دیگر سڑکوں پر د کانوں کے باہر رکھی گئی تجاوزات اور تھڑے مسمار کر دیئے گئے ۔ اس آپریشن میں اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم، ایس ڈی او پیرا فورس وہاڑی وقاص انجم، انکروچمنٹ آفیسر ضلع کونسل وہاڑی ارشد چوغطہ، انفورسمنٹ آفیسر پیرا عمیر نصیر، سہیل احمد، انوسٹی گیشن آفیسر شعیب منیر، محرر عامر سومرو سمیت پیرا فورس، سُتھرا پنجاب اور ضلع کونسل کی ٹیمیں شامل رہیں۔ایس ڈی او پیرا فورس وقاص انجم نے کہا کہ تمام روڈز کو ہائی اور عوام کے لیے کھلا کیا جائے گا، تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا تاکہ شہری، بچے اور فیملیز بغیر کسی دشواری کے سڑکوں پر جا سکیں اور شہری علاقوں کو خوبصورت اور محفوظ بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گوجرہ سے17 سا لہ دو شیزہ کو اغوا کرلیا گیا

ڈکیتی کی جھوٹی کال پر گرفتار ی

دو جواری حوالات پہنچ گئے

لاکھوں کا بوگس چیک دینے پر مقدمہ

ناجائز اسلحہ کا ملزم پکڑا گیا

بجلی چور کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن