صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا عبدالمنان ساجد کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ

  • ملتان
رانا عبدالمنان ساجد کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ

دور نے سرکاری شعبے میں خدمات کی فراہمی کو جدید اور مؤثر بنا دیا :ایم پی اے

ماہڑہ (نامہ نگار) رکن پنجاب اسمبلی اور عوامی ایم پی اے رانا عبدالمنان ساجد نے حلقہ پی پی 272 کے نمائندے کے طور پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر سی ای او شاہد ندیم رانا نے رانا عبدالمنان ساجد کا پرتپاک استقبال کیا اور ادارے کے جاری منصوبوں، اقدامات اور آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی۔رانا عبدالمنان ساجد نے ڈی ڈبلیو ایم سی کی آئی ٹی ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ڈیجیٹل دور نے سرکاری شعبے میں خدمات کی فراہمی کو جدید اور مؤثر بنا دیا ہے ۔ انہوں نے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا جہاں جدید نگرانی اور آپریشنل نظام کا مشاہدہ کیا۔ عوامی ایم پی اے نے کہا کہ آئی ٹی ٹیم کا کردار ترقی کی راہ ہموار کرنے میں قابل ستائش ہے اور ادارے کے موثر اقدامات عوامی خدمت کے بہترین مظاہرہ ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن