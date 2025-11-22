رانا عبدالمنان ساجد کا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ
دور نے سرکاری شعبے میں خدمات کی فراہمی کو جدید اور مؤثر بنا دیا :ایم پی اے
ماہڑہ (نامہ نگار) رکن پنجاب اسمبلی اور عوامی ایم پی اے رانا عبدالمنان ساجد نے حلقہ پی پی 272 کے نمائندے کے طور پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر سی ای او شاہد ندیم رانا نے رانا عبدالمنان ساجد کا پرتپاک استقبال کیا اور ادارے کے جاری منصوبوں، اقدامات اور آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی۔رانا عبدالمنان ساجد نے ڈی ڈبلیو ایم سی کی آئی ٹی ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ڈیجیٹل دور نے سرکاری شعبے میں خدمات کی فراہمی کو جدید اور مؤثر بنا دیا ہے ۔ انہوں نے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا جہاں جدید نگرانی اور آپریشنل نظام کا مشاہدہ کیا۔ عوامی ایم پی اے نے کہا کہ آئی ٹی ٹیم کا کردار ترقی کی راہ ہموار کرنے میں قابل ستائش ہے اور ادارے کے موثر اقدامات عوامی خدمت کے بہترین مظاہرہ ہیں۔