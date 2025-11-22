ضلع مظفر گڑھ کے مکین تاحال جنرل بس سٹینڈ سے محروم
الیکٹرک بسوں کے ٹرمینل کی تعمیر میں تاخیر ، مسافروں کو مشکلات کا سامنا
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ملک بھر کو آپس میں ملانے والا پنجاب کا واحد ضلع مظفرگڑھ تاحال جنرل بس سٹینڈ سے محروم ہے ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوام دوست الیکٹرک گرین بس منصوبے کے تحت بنائے جانے والا ٹرمینل مبینہ طور پر ٹھیکیدار کی کرپشن اور ناقص میٹریل کی وجہ سے متاثر ہوا ہے ۔عوامی تحفے کے طور پر دی گئی الیکٹرک بسیں بے گھر ہیں، اور ٹرمینل کی تعمیر میں تاخیر کی وجہ سے کام تاحال دوبارہ شروع نہیں ہوسکا۔ ٹرمینل پر مکمل واش رومز، سیوریج اور بیٹھنے کے انتظامات بھی نہیں کیے جا سکے ، جسکی وجہ سے سٹاف اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ مظفرگڑھ کے رہائشی جدید سہولت کے باوجود جنرل بس اسٹینڈ کی کمی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں۔ جبکہ الیکٹرک گرین بس سروس کے ٹرمینل میں ناقص تعمیر اور کرپشن کی شکایت کے بعد، بسوں کی دیکھ بھال اور سٹاف کی خدمات متاثر ہوئی ہیں۔ ٹرمینل نہ مکمل ہونے کی وجہ سے دن بھر سڑک پر چلنے والی بسیں رات کے اوقات میں موسمی اثرات سے متاثر ہو سکتی ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ مظفرگڑھ میں فوری طور پر جنرل بس سٹینڈ بنایا جائے اور الیکٹرک گرین بس ٹرمینل کو مکمل کیا جائے تاکہ شہری اس منصوبے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔