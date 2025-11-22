ڈی جی خان:بجلی چوری کیخلاف میپکو، رینجرز کا بڑا آپریشن
135افراد پکڑے گئے ، ٹیم پر کتے چھوڑنے اور مزاحمت پر مقدمات درج
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)، رینجرز اور پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے شاہ صدر دین سب ڈویژن، ڈی جی خان کے مختلف علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف بڑا آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران مختلف مقامات سے 135 افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ترجمان کے مطابق بستی گچبانی میں ٹیموں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بجلی چوروں نے نہ صرف کارسرکار میں مداخلت کی بلکہ خطرناک پالتو کتے ٹیم پر چھوڑ دیئے ، جس کے نتیجے میں میپکو اہلکار محمد اسماعیل زخمی ہو گیا۔ زخمی اہلکار کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد ملزموں کے خلاف متعلقہ تھانے میں ایف آئی آرز درج کروائی گئیں۔آپریشن کی نگرانی سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن ڈی جی خان سرکل ملک خورشید احمد اور رینجرز کے ونگ کمانڈر نے کی۔