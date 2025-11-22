مافیا سستا گنا خرید کر مہنگی چینی بیچ رہا، خالد محمود کھوکھر
اس قیمت سے کاشتکار کی پیداواری لاگت بھی پوری نہیں ہورہی، صدر کسان اتحاد
ملتان (وقائع نگار خصوصی)پاکستان کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر نے کہا ہے کہ شوگر ملز کاشتکاروں سے گنا تو چار سو روپے من خرید رہی ہیں، مگر چینی کی قیمت میں روز بروز اضافہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس غیر منصفانہ رویے کے باعث کاشتکار شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس قیمت سے کاشتکار کی پیداواری لاگت بھی پوری نہیں ہوتی۔ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد محمود کھوکھر نے کہا کہ فی من گنے کی پیداواری لاگت چار سو تریپن روپے ہے جبکہ کاشتکاروں کو صرف چار سو روپے من کے حساب سے ادائیگی کی جا رہی ہے ۔ اس واضح نقصان کے باوجود حکومتی سطح پر کوئی شنوائی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو ان کی فصل کا مکمل معاوضہ تو نہیں مل رہا، مگر شوگر ملز آئے روز چینی کی قیمتیں بڑھا رہی ہیں اور کوئی ادارہ انہیں پوچھنے والا نہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ کپاس کی فصل پر جی ایس ٹی نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ 1960ء کے ایگریکلچر کمیشن کی سفارشات کے خلاف کاٹن بیلٹ کو شوگر بیلٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے ۔ اگر اگلے سال بھی یہی صورتحال برقرار رہی تو کاشتکار کپاس کاشت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے ۔خالد محمود کھوکھر کا کہنا تھا کہ جب ہم کاشتکار کی فصل کے لئے امدادی قیمت کا مطالبہ کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف اجازت نہیں دیتا، لیکن آئی ایم ایف کی پاکستان میں کرپشن بڑھنے سے متعلق حالیہ رپورٹ پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔