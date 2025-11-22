بی زیڈیو:آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا سپورٹس میلہ شروع
کھیل صحت کیلئے ناگزیر،آفیسرز ایسی سرگرمیوں سے جڑے رہیں، اعجازاحمد
ملتان (خصوصی رپورٹر)آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن زکریا یونیورسٹی کا سالانہ سپورٹس میلہ شروع ہوگیا۔ ترجمان سید شہزاد علی شاہ کے مطابق سپورٹس میلے کا افتتاح رجسٹرار محمد اعجاز احمد نے کیا۔ اس موقع پر خزانہ دار صفدر خان لنگاہ، ڈاکٹر کوالٹی انہانسمنٹ ڈاکٹر محمد فاروق، ایسوسی ایشن کے صدر رانا جنگ شیر، سیکرٹری خلیل احمد کھور اور سیکرٹری سپورٹس ندیم اعظم بھی موجود تھے ۔افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رجسٹرار اعجاز احمد نے کہا کہ کھیل صحت کے لئے ناگزیر ہیں۔ ہمارے آفیسرز اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لئے کھیل سے جڑے رہیں تاکہ بہتر صحت کے ساتھ اپنا دفتری کام بھی مؤثر انداز میں سر انجام دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت مند سرگرمیاں نہ صرف جسم کو فعال رکھتی ہیں بلکہ ذہنی چُستی بھی بڑھاتی ہیں۔خزانہ دار صفدر لنگاہ نے کہا کہ کھیل اور صحت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔