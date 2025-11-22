شہریوں کوبروقت طبی امداد اولین ترجیح،شبیر قائم خانی
بڑھتی مہنگائی، معاشی حالات کے باعث غریب شہری مشکلات کا شکار ہیں
ملتان (لیڈی رپورٹر) ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما شبیر احمد قائم خانی نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم غریب عوام کو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے حقیقی معنوں میں عملی اقدامات کر رہی ہے تاکہ عام شہری خوشحال زندگی گزار سکیں۔ یہ بات انہوں نے پنجاب کے سیکرٹری جنرل کرامت علی شیخ کے ہمراہ ڈاکٹر شیخ نیاز کی دعوت پر لائنز کلب کے زیر اہتمام چلنے والے آئی ہسپتال کے دورے کے موقع پر کہی۔اس موقع پر ڈاکٹر مبارک، سرجن ڈاکٹر جاوید، ڈاکٹر شاہد اور ریٹائرڈ ڈی ایس پی ارشد اقبال نے شبیر احمد قائم خانی کا استقبال کیا اور گلدستہ پیش کیا۔ پنجاب کمیٹی کے رکن شیخ اظہار سمیت ملتان زون کے ذمہ داروں شرافت علی، وصی حیدر اور یاسین طاہر ایڈووکیٹ بھی موجود تھے ۔شبیر احمد قائم خانی نے مزید کہا کہ شہریوں کو صحت کی بروقت اور معیاری سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بدحالی کے باعث خاص طور پر غریب شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور گھریلو اخراجات پورے کرنا ان کے لئے انتہائی دشوار ہو گیا ہے ۔انہوں نے اس بات کو خوش آئند قرار دیا کہ جہاں سرکاری ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات کئے جا رہے ہیں ۔