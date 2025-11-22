ڈسٹرکٹ ہسپتال کے چیف ٹیکنیشن ندیم خانزادہ ریٹائرڈ ہوگئے
پی ایم اے اور دیگر سٹاف کی جانب سے تقریب کا انعقاد ،شیلڈ سے نوازا گیا
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر )چیف ٹیکنیشن و انچارج آپریشن تھیٹر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مظفرگڑھ، ندیم خانزادہ ملازمت سے ریٹائرڈ ہوگئے ۔ ان کے اعزاز میں پی ایم اے اور دیگر سٹاف کی جانب سے پر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔تقریب میں ایم ایس ڈاکٹر نصیر، ڈاکٹر مقبول عالم، ڈاکٹر یوسف نسیم لغاری، ڈاکٹر اطہر کلیم، ڈاکٹر شعیب امین سمیت دیگر ڈاکٹروں، میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ ندیم خانزادہ کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور تحائف و بہترین کارکردگی کی شیلڈ دی گئی۔تقریب کے دوران ڈاکٹروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ندیم خانزادہ نے دوران سروس دکھی مریضوں کو ہمیشہ مسکراتے چہرے اور دوستانہ رویے کے ساتھ تسکین پہنچائی۔ انہوں نے ہمیشہ ان تھک محنت اور خدمت خلق کے جذبے سے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سرانجام دیں اور تمام سٹاف کیساتھ دوستانہ ماحول قائم رکھا۔ڈاکٹروں نے مزید کہا کہ ندیم خانزادہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں اور وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ۔ ان کی پیشہ ورانہ لگن اور تعاون تمام سٹاف کیلئے مثالی ہیں۔