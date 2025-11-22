کمشنر کا کوٹ ادو ہسپتال کا دورہ‘ ایمر جنسی ،وارڈز کا دورہ
معیاری سہولیات اور مفت ادویات میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے :اشفاق چودھری
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) کمشنر ڈیرہ غازیخان اشفاق احمد چوہدری نے ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری کے ہمراہ ٹی ایچ کیو ہسپتال چوک سرور شہید کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کا مقصد عوام کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا براہِ راست جائزہ لینا تھا۔ کمشنر نے ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی، لیبر روم، میڈیسن وارڈ، لیب اور فارمیسی کا تفصیلی معائنہ کیا اور مریضوں سے علاج معالجہ، عملے کے رویے اور مفت ادویات کی دستیابی کے بارے میں معلومات حاصل کیں، جس پر مریض مطمئن ہوئے ۔کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو معیاری سہولیات اور مفت ادویات میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے ، عملے کی حاضری 100 فیصد یقینی بنائی جائے ، صفائی ستھرائی، مشینوں کی فعالیت اور میڈیکل ریکارڈ میں شفافیت برقرار رکھی جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے انتظامی اقدامات اور فری میڈیسن سسٹم پر بریفنگ دی، جبکہ کمشنر نے کہا کہ مریضوں کی سہولت حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔