چینی وفد کی محکمہ زراعت کے حکام سے ملاقات
پاک چین زرعی تعاون میں نمایاں پیش رفت ہورہی ، افتخار علی سہو
ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی قیادت میں گزشتہ ماہ محکمہ زراعت کے اعلیٰ سطحی وفد نے چین کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد وزیر زراعت پنجاب کی خصوصی دعوت پر چین کا اعلیٰ سطحی وفد لاہور پہنچا۔ چینی وفد نے سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی سربراہی میں محکمہ زراعت کے حکام سے لاہور کے مقامی ہوٹل میں اہم ملاقات کی، جس میں سیکرٹری لائیو اسٹاک پنجاب احمد عزیز تارڑ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ملاقات میں ایڈیشنل سیکرٹری زراعت پلاننگ عامر شہزاد کنگ، محمد شبیر احمد خان، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر آصف علی، ڈائریکٹر جنرل زراعت نوید عصمت کاہلوں، انجینئر ساجد نصیر، پارب کے ڈاکٹر عابد محمود، ڈاکٹر محمد انجم علی، ڈاکٹر جاوید اور ترقی پسند کاشتکار حسن رضا سمیت دیگر افسر بھی شریک تھے ۔ چینی وفد کی قیادت ضعیم سیکھو نے کی۔سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے چینی وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان زرعی تعاون میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے ۔ اس موقع پر محکمہ زراعت پنجاب اور چینی کمپنیوں کے درمیان قائم ورکنگ گروپس کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔