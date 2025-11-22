میونسپل آفیسر ریگولیشن کا قصاب پوائنٹس اور سلاٹر ہاؤسز کا معائنہ
گوشت کے معیار اور ریٹ لسٹ کی جانچ کی گئی ، قصابوں نے مسائل بتائے
بور والا (سٹی رپورٹر، ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی ہدایت پر میونسپل آفیسر ریگولیشن غلام جیلانی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بوریوالا کے مختلف قصاب پوائنٹس اور سلاٹر ہاؤسز کا معائنہ کیا۔ معائنہ کے دوران گوشت کے معیار، اسٹیمپ اور ریٹ لسٹ کی جانچ کی گئی اور ہدایت دی گئی کہ ریٹ لسٹ نمایاں جگہ پر آویزاں کی جائے ۔ شہریوں کو صحت مند جانوروں کا معیاری گوشت فراہم کرنا قصابوں اور انتظامیہ کی مشترکہ ذمہ داری قرار دی گئی۔ قصابوں نے کہا کہ سرکاری سلاٹر ہاؤس میں ناقص انتظامات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے ، جبکہ میونسپل آفیسر غلام جیلانی نے کہا کہ قصاب حضرات دفتر میں درخواست جمع کروائیں، جس پر بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ کیا گیا کہ سلاٹر ہاؤس میں فوری انتظامی بہتری کی جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات میسر ہوں۔