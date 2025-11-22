قبضہ مافیا کیخلاف گرینڈ آپریشن،اراضی وگزار
موضع علمدی سورہ قانونگوئی ملتان کینٹ کی سرکاری اراضی پر مبینہ قبضہ کی کوشش ناکام، متروکہ وقف کی زمین پر نامعلوم افراد کی جانب سے غیر قانونی قبضہ کی کوشش کی جارہی تھی مافیا کی جانب سے مزاحمت، بورڈ افسروں کی درخواست پر مافیا کیخلاف مقدمہ درج ،سرکاری زمین کی حفاظت اولین ترجیح ،قبضہ کی ہر کوشش ناکام بنائی جائے ، بورڈ حکام کی گفتگو
ملتان(لیڈی رپورٹر )متروکہ وقف املاک بورڈ اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے موضع علمدی سورہ قانگوئی ملتان کینٹ کی کروڑوں مالیتی سرکاری زمین پر ہونے والی مبینہ قبضے کی کوشش ناکام بنا دی، متروکہ وقف املاک بورڈ کے مطابق نامعلوم افراد کی جانب سے زمین پر غیر قانونی تعمیرات اور قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کی اطلاع ملتے ہی بورڈ افسر پولیس کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ۔
کارروائی کے دوران قبضہ مافیا کی جانب سے مبینہ طور پر مزاحمت بھی کی گئی جس پر بورڈ افسروں کی درخواست پر مزاحمت کاروں کے خلاف پولیس سٹیشن صدر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمٰن اور سیکرٹری متروکہ وقف املاک بورڈ فرید اقبال کی ہدایت پر کئے جانے والے اس آپریشن کی نگرانی ایڈمنسٹریٹر متروکہ وقف املاک بورڈ میر واعظ درانی، ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر سہیل غنی، بورڈ انسپکٹر سید مبشر عباس بخاری، انسپکٹر عرفان حیدر گھلو، سکیورٹی سپروائزر احمد بخش اور دیگر نے کی۔ اس موقع پر 4 کنال 13 مرلہ پلاٹ کو واگزار کراکر سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری اراضی کی حفاظت اولین ترجیح ہے ، سرکاری اراضی پر قبضے کی ہر کوشش کو سختی سے ناکام بنایا جائے گا اور اس سلسلے میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔