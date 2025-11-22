صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص کارکردگی والے کالجز کو آئوٹ آف سورس کرنے کی تیاریاں مکمل

  • ملتان
ناقص کارکردگی والے کالجز کو آئوٹ آف سورس کرنے کی تیاریاں مکمل

پہلے مرحلے میں 100سے کم طلبہ والے کالجز کی نجکاری ہوگی، جنرل کالجز آؤٹ آف سورس کرنے کی تجویز، نئی کمیٹیوں کی تشکیل کے بعد 20ارب کے فنڈزاستعما ل کئے جائینگے

ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب حکومت نے ناقص کارکردگی والے کالجز کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے ۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 100سے کم طلبا والے کالجز کو آؤٹ سورس کیا جا چکا ہے ، جبکہ حکومت نے جنرل کالجز کو بھی آؤٹ سورس کرنے کی تجویز کابینہ کو پیش کرنے کے لیے تیار کر لی ہے ۔حکام کے مطابق کالج مینجمنٹ کمیٹیز کا نیا ڈھانچہ بھی تیار کیا گیا ہے ، اور نئی کمیٹیوں کی تشکیل کے بعد تقریباً 20 ارب روپے کے فنڈز کو شفاف اور مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے گا۔

آؤٹ سورسنگ کے بعد کالجز کی کارکردگی میں بہتری متوقع ہے اور فنڈز کا صحیح استعمال یقینی بنایا جائے گا۔مزید براں، طلبا کی کمی والے کالجز کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے نجی پارٹنرشپ ماڈل بھی پیش کیا گیا ہے ، جس کے تحت نجی ادارے کالجز کی انتظامیہ میں حصہ لے سکیں گے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس ماڈل سے کالجز کی مالی اور انتظامی کارکردگی بہتر ہوگی اور طلبا کے لیے معیاری تعلیم کے مواقع فراہم ہوں گے ۔پالیسی کے حتمی مسودے کو جلد ہی کابینہ میں منظوری کے لئے پیش کیا جائے گا تاکہ پنجاب کے کالجز میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے اور طلبا کو معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں۔ حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ آؤٹ سورسنگ کے بعد کالجز کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن