ملتان پولیس لائنز میں مفت اسپیچ و ہیئرنگ کیمپ
ملتان (کرائم رپورٹر) پنجاب پولیس اور صدا فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ملتان پولیس لائنز میں ایک روزہ مفت اسپیچ و ہیئرنگ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
اس کیمپ کا مقصد پولیس ملازمین کے بچوں کا طبی معائنہ کرنا تھا جو بولنے اور سننے میں مشکلات کا شکار ہیں۔کیمپ کی سربراہی سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے کی اور مختلف شعبہ جات کے ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹاف نے بچوں کا معائنہ کیا۔ ایس ایس پی آپریشن حیدر علی نے سی پی او کی ہدایت پر کیمپ کا دورہ کیا اور میڈیکل سٹاف کو ضروری ہدایات دیں۔تاکہ بچوں کو معیاری طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔