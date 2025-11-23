سکولوں کی کارکردگی جانچنے کیلئے ضلعی معائنہ کمیٹی تشکیل
کمیٹی پرائمر ی ، مڈل،ہائی،ہائر سکینڈری سکولوں میں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے گی
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ملتان نے ضلع بھر کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کی مانیٹرنگ اور کارکردگی کے جائزے کے لئے ضلعی معائنہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے ۔ کمیٹی پرائمری، مڈل، ہائی اور ہائر سکینڈری سکولوں کے باقاعدہ دورے کرے گی اور تعلیمی معیار سمیت دیگر اہم پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔جاری مراسلے کے مطابق کمیٹی کی سربراہی مسٹر اسلم خان قیصیرانی کو سونپی گئی ہے جبکہ منیر احمد عابد، بزدار ظفر بابر اور ریاض آصف ممبرز کے طور پر شامل ہیں۔ کمیٹی کو سکولوں میں سکیورٹی انتظامات، داخلہ جات کی صورتحال، تعلیمی معیار، سکولوں کی خوبصورتی، سہولیات اور فنڈز کی پیش رفت کی جانچ کی ذمہ داری دی گئی ہے ۔مزید براں، کمیٹی سمارٹ بیسڈ مینجمنٹ کمپلائنس سرٹیفکیٹ کی تصدیق اور نفاذ کو بھی چیک کرے گی تاکہ تعلیمی ادارے معیار کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ نوٹیفکیشن میں کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر دورے شروع کرے اور ہر دورے کی ہفتہ وار رپورٹ تحریری طور پر چیف ایگزیکٹو آفیسر کو جمع کرائے تاکہ ضرورت پڑنے پر فوری کارروائی کی جا سکے ۔یہ اقدام ضلع بھر میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے ، سکولوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے اور تعلیمی اداروں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لئے اٹھایا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق کمیٹی کے مستقل دورے اور رپورٹنگ نظام سے نہ صرف تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی بلکہ طلباء اور والدین کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔