قمر الزمان چودھری کی یاد میں ملک بھر میں تقارب آج ہونگی
ملتان (خصوصی رپورٹر) ایم ایس او پاکستان کے تاسیسی رکن قمر الزمان چودھری کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے آج ملک بھر کی جامعات اور کالجز میں ان کا یومِ وفات منایا جائے گا۔۔۔
قمر الزمان چودھری 23 نومبر 2015 کو وفات پا گئے تھے ۔قمر الزمان چودھری نے ایم ایس او پاکستان کے قیام، تنظیمی ڈھانچے کی تشکیل اور فکری بنیادوں کے استحکام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ ان کی جدوجہد اور خدمات آج بھی طلبہ کی اخلاقی، فکری اور نظریاتی تربیت کے لئے رہنما اصول کے طور پر تسلیم کی جاتی ہیں۔