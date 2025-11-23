آرپی او کا تھانہ پاک گیٹ کی نئی عمارت کا وزٹ
ملتان (کرائم رپورٹر)آر پی او ملتان کیپٹن (ر) محمد سہیل چودھری نے سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر اور ایس ڈی پی او حرم گیٹ کبیر منیس کے ہمراہ تھانہ پاک گیٹ کی منتقلی اور نئی عمارت کی جگہ کا وزٹ کیا۔۔۔
وزٹ کے دوران انہوں نے تعمیراتی منصوبے کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا اور افسروں کو ضروری ہدایات جاری کیں۔ملتان پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تھانہ کی نئی عمارت عوامی سہولت، بہتر سروس ڈیلیوری اور مؤثر پولیس کاری کی جانب ایک مثبت قدم ہے ۔ جدید اور محفوظ ماحول شہریوں کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنے گا اور علاقے میں پولیس کی کارروائیاں مزید مؤثر ہوں گی۔