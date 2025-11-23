ملتان ڈسٹرکٹ ٹی 20 کرکٹ چیمپئن شپ میں 4میچوں کا فیصلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ٹی 20 کرکٹ چیمپئن شپ کے سلسلے میں پہلے روز چار میچز کھیلے گئے ، جن میں اولین ینگسٹر، خداداد جمخانہ، کینٹ جمخانہ اور گلگشت گرین اینڈ وائٹ نے شاندار کھیل پیش کیا۔۔۔
پہلے میچ میں اولین ینگسٹر نے نو وکٹ کے نقصان پر 141 رنز بنائے ، اولین ینگسٹر نے مطلوبہ ہدف تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا ۔دوسرے میچ میں قریشی کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے چھ وکٹ کے نقصان پر 168 رنز بنائے ، خداداد جمخانہ نے مطلوبہ ہدف تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا ۔تیسرے میچ میں کینٹ جمخانہ نے چھ وکٹ کے نقصان پر 178 رنز سکور کئے خان سپورٹس 121 رنز پر آؤٹ ہو گئی ۔چوتھے میچ میں گلگشت گرین اینڈ وائٹ نے سات کھلاڑیوں کے نقصان پر 192 رنز بنائے ۔ پینتھر شجاع آباد آٹھ وکٹ کے نقصان پر 157 رنز بنا سکی ۔