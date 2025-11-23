نشتر ہسپتال میں جونیئر کلرک کرپشن اور تبادلے کا تنازع
شکیل نواز ، راؤ نعمان کی پرچیز ڈیپارٹمنٹ میں مسلسل موجودگی انتظامیہ کیلئے چیلنج
ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال کے پرچیز ڈیپارٹمنٹ میں جونیئر کلرک شکیل نواز کی مسلسل موجودگی اور مبینہ کرپشن مافیا نے انتظامی افسروں اور محکمہ صحت پنجاب کی رٹ کو چیلنج کر دیا ہے ۔ باوثوق ذرائع کے مطابق شکیل نواز نے محکمہ صحت پنجاب اور نشتر ہسپتال کے احکامات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پرچیز ڈیپارٹمنٹ میں مستقل طور پر ڈیوٹی جاری رکھی ہے ۔رواں سال شکیل نواز کا تبادلہ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے نشتر ہسپتال سے نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری میں کیا تھا، لیکن چند روز میں اس نے تبادلے کے احکامات منسوخ کروائے اور دوبارہ ہسپتال میں ڈیوٹی شروع کر دی۔ اب ایک بار پھر اس کا تبادلہ چلڈرن کمپلیکس میں کر دیا گیا ہے ، تاہم شکیل نواز اب بھی پرچیز ڈیپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور کمپلیکس میں جوائن نہیں کر رہے ۔ذرائع کے مطابق شکیل نواز نجی محفلوں میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ \"پرچیز ڈیپارٹمنٹ سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا\" اور پہلے بھی مبینہ طور پر لاکھوں روپے دے کر تبادلہ منسوخ کروایا تھا۔ معمولی جونیئر کلرک ہونے کے باوجود شکیل نواز نے اپنی کابینہ کے ایک اور کلرک کے ساتھ مل کر متعدد نجی کمپنیاں رجسٹرڈ کروا رکھی ہیں، جو نشتر ہسپتال میں مختلف ٹھیکے حاصل کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پرچیز ڈیپارٹمنٹ چھوڑنا نہیں چاہتے ۔اسی دوران ایک اور کلرک راؤ نعمان امجد کا تبادلہ بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ بھی پرچیز ڈیپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ اے ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر عبد القادر خان نے راؤ نعمان کی سرزنش کی، تاہم شکیل نواز اور راؤ نعمان امجد کی مسلسل موجودگی انتظامی افسروں کی رٹ پر سوالیہ نشان ڈال رہی ہے ۔