قطب پور میں اغوا کی دو وارداتوں کے مقدمات درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ قطب پور پولیس نے اغوا کی دو مختلف وارداتوں کے مقدمات درج کرکے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کے مطابق پہلی درخواست شمیم بی بی نے دی۔۔۔

 جس میں اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا خرم گھر سے باہر نکلا لیکن واپس نہ آیا۔ اہلخانہ نے تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا، جس پر شبہ ظاہر کیا گیا کہ نامعلوم افراد نے اسے اغوا کرلیا ہے ۔ دوسرا مقدمہ محبوب نامی شہری کی درخواست پر درج کیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق اس کی بہن بچوں کو لینے کے لیے گھر سے قریبی سکول گئی تھی لیکن واپس نہ آئی۔ اہلخانہ کی جانب سے مسلسل تلاش کے باوجود اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، جس پر اغوا کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے پولیس سے کارروائی کی درخواست کی گئی۔

 

