سی پی ایس پی ملتان میں کانووکیشن تقریب تنازع کا شکار
مرد و خواتین کے ڈانس ویڈیو وائرل، طبی حلقوں میں شدید تشویش پیدا
ملتان (لیڈی رپورٹر)کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز (سی پی ایس پی) ملتان ریجنل سینٹر میں چند روز قبل منعقدہ کانووکیشن کی تقریب کا مرد و خواتین کے ڈانس کی ویڈیو ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے ، جس پر صارفین اور طبی حلقوں میں شدید تشویش پائی جارہی ہے ۔طبی حلقوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی تقریبات سینٹر کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہیں اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ سی پی ایس پی ملتان ریجنل سینٹر میں ایسی تقریب کی اجازت کس نے دی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے ۔سابق ڈپٹی جوائنٹ کنٹرولر ڈاکٹر سجاد مسعود پہلے ہی اس معاملے پر سیکرٹری سی پی ایس پی کو مراسلہ ارسال کرچکے ہیں، جس میں واضح کیا گیا کہ کانووکیشن کے دوران مبینہ طور پر ریجنل ڈائریکٹر ملتان سینٹر موجود تھے اور ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جانا چاہیے ۔ تاہم کئی روز گزر جانے کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ذرائع کے مطابق کانووکیشن کے موقع پر میڈیا سے بھی احتراز برتا گیا تاکہ سینٹر میں ہونے والی اقربا پروری اور سیاست سے متعلق سوالات سے بچا جا سکے ۔ڈپٹی جوائنٹ کنٹرولر ڈاکٹر سجاد مسعود نے بتایا کہ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے کسی بھی غیر قانونی یا غیر منصفانہ اقدام کے سلسلے میں عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ معاملے میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنایا جا سکے ۔