سینٹری ورکرز کی واجب الادا تنخواہیں ادا کردی گئیں

  • ملتان
سینٹری ورکرز کی واجب الادا تنخواہیں ادا کردی گئیں

ملتان (خصوصی رپورٹر) چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبدالرزاق ڈوگر کی ہدایت پر ستھرا پنجاب مہم کے تحت کام کرنے والے تمام سینٹری ورکرز کو ان کی واجب الادا تنخواہیں جاری کر دی گئیں۔۔۔

گزشتہ روز کنٹریکٹر کمپنیوں کی جانب سے تنخواہوں کے چیک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز یونین کے نمائندگان کے حوالے کئے گئے ۔واضح رہے کہ صفائی کے ٹھیکے پر کام کرنے والے نجی کمپنیوں کے سینٹری ورکرز نے دو ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر گزشتہ روز احتجاج کیا تھا۔ احتجاج کے دوران ورکرز نے حکومت پنجاب اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی تھی تاکہ ان کی معاشی مشکلات میں کمی لائی جا سکے ۔احتجاج کی اطلاع ملتے ہی حکومت پنجاب اور سی ای او عبدالرزاق ڈوگر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تمام ٹھیکیدار کمپنیوں کو ہنگامی بنیادوں پر ورکرز کی بقایا تنخواہیں ادا کرنے کا حکم جاری کیا۔ احکامات کے بعد کنٹریکٹرز نے فوری طور پر تنخواہوں کے چیک تیار کر کے متعلقہ یونین نمائندگان کے ذریعے ورکرز تک پہنچا دیئے ۔سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کہا کہ صفائی کے عملے کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے کیونکہ یہی ورکرز شہر کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لئے فرنٹ لائن پر دن رات خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ آئندہ کسی بھی ورکر کو تنخواہوں میں تاخیر کا سامنا نہیں ہوگا اور تمام ٹھیکیدار کمپنیوں کو سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ورکرز نے واجب الادا تنخواہیں وصول کرنے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا شکریہ ادا کیا۔

