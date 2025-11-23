صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے لئے درخواستیں طلب

  • ملتان
پنجاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے لئے درخواستیں طلب

ای پورٹل 24 نومبر سے فعال، درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 نومبر

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر کے کالجز میں خالی ڈپٹی ڈائریکٹر کی اسامیوں پر تعیناتی کے لئے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن (کالجز) راولپنڈی ڈویژن کے خالی عہدے پر تقرری اور انتخاب کے لئے ای پورٹل کھولنے کا شیڈول جاری کر دیا ہے ۔ڈی پی آئی کالجز پنجاب، جنوبی پنجاب، لاہور اور ملتان سمیت ایم آئی ایس ونگ کو جاری مراسلے کے مطابق ای پورٹل 24 نومبر 2025 سے درخواستوں کے اندراج کے لئے فعال ہو جائے گا، جبکہ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 28 نومبر 2025 شام 5 بجے مقرر کی گئی ہے ۔یہ اقدام 29 اگست 2024 کو جاری کردہ نوٹیفکیشن کے تحت کیا گیا ہے ، جس میں کالجز کے ڈائریکٹرز کے لئے اہلیت کے معیار کی وضاحت کی گئی تھی۔ متعلقہ اہل امیدوار اب ای پورٹل کے ذریعے اپنی درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔پنجاب انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ کو ہدایت کی گئی ہے کہ پورٹل کی فعالیت اور تمام تکنیکی امور کو بروقت یقینی بنایا جائے تاکہ درخواست دہندگان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔اس اقدام سے صوبے کے کالجز میں خالی ڈپٹی ڈائریکٹر کی اسامیوں پر شفاف اور میرٹ پر مبنی تقرری ممکن ہو سکے گی، اور تعلیمی اداروں کی کارکردگی میں بہتری لانے میں مدد ملے گی۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اہل امیدواروں سے درخواست کی ہے کہ مقررہ وقت کے اندر اپنی درخواستیں جمع کرائیں تاکہ وہ انتخاب کے عمل میں حصہ لے سکیں۔

 

