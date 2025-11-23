مظفر گڑھ ضمنی الیکشن، ضابطہ اخلاق پر عملدرآمد کی ہدایت
ڈی سی کا پولنگ سٹیشنز کا دورہ، نگرانی میں پولنگ کا سامان تقسیم کرایا
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )صوبائی حلقہ پی پی 269 کے ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کے سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ کے ہمراہ مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ کیا۔ڈپٹی کمشنر نے پولنگ کا انتخابی سامان اپنی نگرانی میں تقسیم کرایا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولنگ کے سامان کی تقسیم کے تمام مراحل کی باریک بینی سے نگرانی کی جا رہی ہے ۔ پریزائیڈنگ افسر الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ نے کہا کہ پریزائیڈنگ افسروں میں سامان کی تقسیم کا عمل انتہائی ذمہ داری اور سخت سکیورٹی میں جاری ہے ۔