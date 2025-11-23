صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں گرانفروشی روکنے کیلئے معائنہ تیز کرنیکی ہدایت

  • ملتان
اے ڈی سی جنرل کااجلاس، ماہانہ 1لاکھ سے زائد انسپکشنز کی تفصیلات پیش

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ کی زیرصدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس منعقد ہوا جس میں رواں ماہ کی انسپکشنز اور کارروائیوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ کہ رواں ماہ ایک لاکھ 76 ہزار 295 انسپکشنز کی گئیں جبکہ 116 خلاف ورزیوں پر 5 لاکھ 2 ہزار روپے جرمانے عائد کیے گئے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مرتضیٰ نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایت کی کہ وہ اپنی کارکردگی مزید بہتر بنائیں اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق اشیائے خوردونوش مقررہ نرخوں پر فراہم کرنے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ روزانہ کم از کم 50 انسپکشن لازمی کرے ۔، گرانفروشی کے مرتکب افراد کے خلاف بھاری جرمانے عائد کئے جائیں اور مقدمات کا اندراج بھی کرایا جائے ۔انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کو باقاعدگی سے مانیٹر کیا جائے گا اور ناقص کارکردگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

