دہشت گردی خدشات، سکیورٹی گارڈز کیلئے تربیتی ورکشاپ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی خصوصی ہدایت پر حالیہ دہشت گردی خدشات اور سکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر سکیورٹی گارڈز کی خصوصی تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی جس میں ضلع بھر کے گارڈز نے شرکت کی۔۔۔
ورکشاپ میں ایلیٹ فورس، سول ڈیفنس، سپیشل برانچ اور سکیورٹی برانچ کے ماہر انسٹرکٹرز نے جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ دی۔ شرکاء کو عملی مشقوں، سیکیورٹی حکمت عملی، اسلحہ کے درست استعمال، مشکوک افراد کی شناخت اور ہنگامی حالات میں ردعمل کی تربیت فراہم کی گئی۔ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ موجودہ حالات میں پیشہ ورانہ مہارت ناگزیر ہے اور تمام سکیورٹی عملے کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے ۔