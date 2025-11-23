صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشت گردی خدشات، سکیورٹی گارڈز کیلئے تربیتی ورکشاپ

  • ملتان
دہشت گردی خدشات، سکیورٹی گارڈز کیلئے تربیتی ورکشاپ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی خصوصی ہدایت پر حالیہ دہشت گردی خدشات اور سکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر سکیورٹی گارڈز کی خصوصی تربیتی ورکشاپ منعقد کی گئی جس میں ضلع بھر کے گارڈز نے شرکت کی۔۔۔

ورکشاپ میں ایلیٹ فورس، سول ڈیفنس، سپیشل برانچ اور سکیورٹی برانچ کے ماہر انسٹرکٹرز نے جدید تقاضوں کے مطابق ٹریننگ دی۔ شرکاء کو عملی مشقوں، سیکیورٹی حکمت عملی، اسلحہ کے درست استعمال، مشکوک افراد کی شناخت اور ہنگامی حالات میں ردعمل کی تربیت فراہم کی گئی۔ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ موجودہ حالات میں پیشہ ورانہ مہارت ناگزیر ہے اور تمام سکیورٹی عملے کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ملکی ترقی کیلئے تعلیم اورتحقیق ضروری ،سردار یوسف

پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا دورہ

ماحولیاتی تبدیلی ، متاثرہ ممالک کی فوری امداد ضروری ،مصدق ملک

اسلام آباد میں مصالحتی کمیٹی کے مرکزی دفتر کا قیام

6افراد گرفتار، 30لٹر سے زائد شراب برآمد

اٹک ،قتل کے مقدمے میں مطلوب دو اشتہاری گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل