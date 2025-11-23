مظفرگڑھ پی ٹی آئی کا یوم سیاہ، آئینی ترمیم عوام دشمن قرار
اقدام عدلیہ، پارلیمنٹ ، عوامی حقوق پر براہِ راست حملہ ہے ،احتجاجی اجلاس
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)تحریک انصاف کی قیادت کی ہدایت پر ضلعی صدر ملک شفیق الرحمن ملانہ کی صدارت میں 21 نومبر کو یومِ سیاہ منایا گیا۔ بار روم مظفرگڑھ میں احتجاجی اجلاس ہوا جس میں جام محمد یونس، میاں تنویر قریشی، ملک ایاز تھہیم، علی خان سہرانی، ملک شعیب پہوڑ ودیگر وکلاء نے خطاب کیا۔ مقررین نے آئین میں کی جانے والی مبینہ غیر قانونی اور عوام دشمن ترامیم کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا یہ اقدام ملک کی عدلیہ، پارلیمنٹ اور عوامی حقوق پر براہِ راست حملہ ہیں۔اجلاس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ اور عام شہری کی آواز دبانے کی کوشش کی جارہی ہے جبکہ 26 کروڑ عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہورہے ہیں۔ ضلعی صدر شفیق الرحمن ملانہ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو عملی طور پر مفلوج کیا گیا اور وفاقی آئینی عدالت جیسے متنازع فورم کے ذریعے عدالتی ڈھانچے کو تقسیم کیا جارہا ہے جس سے انصاف کا نظام شدید خطرے میں ہے ۔انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں وکلاء برادری بیدار ہوچکی ہے اور کراچی، لاہور، سکھر، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر شہروں میں وکلاء تحریک جاری ہے ۔ آل پاکستان وکلاء کنونشن بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور تحریک انصاف وکلاء کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ہر فورم پر 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آواز بلند کرے گی۔ فارم 47 کے ذریعے مبینہ جعلی حکومت کے قیام نے پاکستان کو عالمی سطح پر نقصان پہنچایا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قائد آج بھی اڈیالہ جیل میں قید ہے لیکن تحریک انصاف عدلیہ اور عوام کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔