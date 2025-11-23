کرم پور میں تجاوزات کیخلاف آپریشن،متعدد علاقے کلیئر
کرم پور (سٹی رپورٹر)پیرا فورس وہاڑی نے ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ کرم پور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا، مین بازار اور اطراف کی سڑکوں پر قائم تجاوزات، تھڑے اور دکانوں کے باہر رکھے گئے سامان کو ہٹا دیا گیا۔۔۔
آپریشن کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر میلسی رانا زوہیب کریم، ایس ڈی او پیرا فورس وقاص انجم، انکروچمنٹ آفیسر ضلع کونسل ارشد چوغطہ، انفورسمنٹ آفیسر عمیر نصیر، سہیل احمد، اور انویسٹی گیشن آفیسر شعیب منیر نے کی۔ پیرا فورس، ستھرا پنجاب اور ضلع کونسل کی ٹیمیں بھی کارروائی کا حصہ تھیں۔