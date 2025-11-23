صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والد کی ڈانٹ پر نوجوان کی خودکشی ،2افراد کا اقدام

  • ملتان
سجاد نے گندم میں رکھنے والیاں گولیاں کھالیں، ہسپتال میں چل بسا

رحیم یار خان (نمائندہ خصوصی) والد کی ڈانٹ سے دلبرداشتہ نوجوان نے زہریلی گولیاں کھاکر خودکشی کرلی جبکہ دو افراد نے بھی زندگی سے تنگ آکر خودکشی کی کوشش کی، تاہم انہیں بروقت طبی امداد فراہم کردی گئی۔تفصیل کے مطابق جناح پارک کا رہائشی 15 سالہ سجاد مسلسل آوارہ گردی پر والد کی سرزنش سے دل گرفتہ ہوگیا۔ رنجش کے باعث اس نے گندم میں رکھنے والی زہریلی گولیاں کھا لیں جس کے بعد اس کی حالت غیر ہوگئی۔ ورثاء اسے فوری طور پر طبی امداد کے لئے ہسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹرز نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، تاہم جسم میں زہر پھیل جانے کے باعث وہ جانبر نہ ہوسکا اور دم توڑ گیا۔دریں اثنا خانبیلہ کی رہائشی 16 سالہ سلمیٰ بی بی نے گھریلو حالات سے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی۔ اسی طرح صادق آباد کے رہائشی 30 سالہ شبیر علی نے بھی نامعلوم گھریلو تنازع کے باعث خودکشی کی کوشش کی۔اہل خانہ نے اسے فوری ہسپتال منتقل کیا جہاں اسے ضروری طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ہسپتال ذرائع کے مطابق دونوں کی حالت مستحکم ہے ۔

 

