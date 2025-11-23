میپکو ملتان میں سیفٹی سیمینار اور کریش مینٹی نینس چیکنگ
کینٹ و پیراں غائب سب ڈویژنوں میں لائن سٹاف کی سیفٹی اور ٹی اینڈ پی معائنہ
ملتان (خصوصی رپورٹر) سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ملتان سرکل امجد نواز بھٹی کی ہدایت پر کینٹ اور پیراں غائب سب ڈویژنوں میں سیفٹی سیمینار اور کریش مینٹی نینس پروگرام کے دوران درختوں کی شاخیں کاٹنے والی ٹیموں کی چیکنگ کی گئی۔ایس ڈی او کینٹ سب ڈویژن ذیشان قریشی نے کینٹ کے مختلف علاقوں میں ہائی ٹینشن لائنوں کے قریب اور اوپر سے گزرنے والی درختوں کی شاخوں کی کٹائی کے کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ موقع پر تمام لائن سٹاف مکمل ٹی اینڈ پی، پی پی ای اور یونیفارم کے ساتھ حفاظتی اصولوں کے مطابق فرائض انجام دے رہا تھا۔انچارج سیفٹی سیل میپکو ملتان سرکل رانا محمد عمران اور سیفٹی انسپکٹر سجاد قیصر سجاد بھٹہ نے ایس ڈی او پیراں غائب سب ڈویژن ثاقب انعام کے ہمراہ ٹی اینڈ پی پریڈ کا انعقاد کیا۔ پریڈ کے دوران لائن سٹاف کو فراہم کئے گئے ذاتی حفاظتی آلات، ٹولز اور پلانٹس کی معیاری حالت اور مکمل دستیابی کو چیک کیا گیا۔
اس موقع پر سٹاف کو سختی سے ہدایت کی گئی کہ وہ حفاظتی قوانین کی پابندی کو یقینی بنائیں، خاص طور پر ہائی وولٹیج ڈیٹیکٹر اور گراؤنڈنگ/ارتھنگ سیٹ کے درست استعمال پر توجہ دیں۔سیفٹی ٹیم نے لیکچر کے دوران میپکو میں پیش آئے حالیہ حادثے کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور احتیاطی تدابیر پر زور دیا۔ افسران نے کہا کہ لائن سٹاف اگر حفاظتی معیار پر مکمل عمل کرے تو کسی بھی ناگہانی صورتِ حال سے مؤثر طور پر بچاؤ ممکن ہے ۔افسران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ میپکو صارفین کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کے ساتھ ساتھ لائن سٹاف کی حفاظت ان کی اولین ترجیح ہے ، اور سیفٹی اقدامات پر زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔