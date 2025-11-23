ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں
شکایات کا ازالہ، شفاف کارروائی اوردہلیز پر انصاف فراہم کرنے کی ہدایت
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی ریلیف ویژن کے تحت ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے تھانہ سٹی، تھانہ صدر اور تھانہ کہنہ میں کھلی کچہریاں منعقد کیں جن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایس ڈی پی او خالد جوئیہ اور متعلقہ ایس ایچ اوز بھی موجود تھے ۔ ڈی پی او نے موقع پر ہی شہریوں کی درخواستیں سنیں اور متعلقہ افسروں کو فوری احکامات جاری کیے ۔انہوں نے افسروں کو ہدایت کی کہ ہر شکایت کو مکمل سنجیدگی سے سن کر شفاف اور میرٹ پر کارروائی کی جائے تاکہ عوامی مسائل میں تاخیر نہ ہو۔ ڈی پی او نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کا ویژن عوام کو دہلیز پر انصاف اور پولیس کے رویے میں بہتری ہے ، اسی مقصد کے تحت کھلی کچہریاں منعقد کی جا رہی ہیں۔انہوں نے کہا کہ پولیس کا بنیادی مقصد صرف قانون نافذ کرنا نہیں بلکہ عوام کی خدمت، ان کے مسائل کا فوری حل اور انہیں احساس تحفظ فراہم کرنا ہے ۔ عوامی شکایات کا براہِ راست سننا پولیس اور شہریوں کے درمیان اعتماد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔