صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں

  • ملتان
ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی مختلف تھانوں میں کھلی کچہریاں

شکایات کا ازالہ، شفاف کارروائی اوردہلیز پر انصاف فراہم کرنے کی ہدایت

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی ریلیف ویژن کے تحت ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے تھانہ سٹی، تھانہ صدر اور تھانہ کہنہ میں کھلی کچہریاں منعقد کیں جن میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایس ڈی پی او خالد جوئیہ اور متعلقہ ایس ایچ اوز بھی موجود تھے ۔ ڈی پی او نے موقع پر ہی شہریوں کی درخواستیں سنیں اور متعلقہ افسروں کو فوری احکامات جاری کیے ۔انہوں نے افسروں کو ہدایت کی کہ ہر شکایت کو مکمل سنجیدگی سے سن کر شفاف اور میرٹ پر کارروائی کی جائے تاکہ عوامی مسائل میں تاخیر نہ ہو۔ ڈی پی او نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کا ویژن عوام کو دہلیز پر انصاف اور پولیس کے رویے میں بہتری ہے ، اسی مقصد کے تحت کھلی کچہریاں منعقد کی جا رہی ہیں۔انہوں نے کہا کہ پولیس کا بنیادی مقصد صرف قانون نافذ کرنا نہیں بلکہ عوام کی خدمت، ان کے مسائل کا فوری حل اور انہیں احساس تحفظ فراہم کرنا ہے ۔ عوامی شکایات کا براہِ راست سننا پولیس اور شہریوں کے درمیان اعتماد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دھماکا: محکمہ لیبر کی بڑی غفلت سامنے آگئی : 5 سال قبل متاثرہ فیکٹری بطور دکان رجسٹرڈ، تجدید بھی کردی گئی

یکم دسمبرسے جڑانوالہ روڈ پر ڈرینز صفائی ، ٹوٹی سلیبز بدلنے کا فیصلہ

صوبائی وزیر تعلیم نے کمالیہ یونیورسٹی میں آئی ٹی بلاک کا افتتاح کیا

ڈی سی کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ

صوبائی وزیر کی کیمیکل فیکٹری دھماکا کے زخمیوں کی عیادت

اراضی تنازعات حل کے احکامات جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل