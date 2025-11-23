ملتان میں خواتین کیلئے کامیاب جاب فیئر کا انعقاد
ٹیوٹا کے زیر اہتمام تقریب ، 250 سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیش
ملتان (خصوصی رپورٹر)گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین ملتان میں ٹیوٹا کے زیر اہتمام جاب فیئر کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر وہاڑی، خانیوال، ڈی جی خان، لیہ اور دیگر شہروں سے بڑی تعداد میں طالبات نے شرکت کی۔ جاب فیئر میں 30 سے زائد کمپنیوں کے سٹالز لگائے گئے اور 250سے زائد ملازمتوں کے مواقع فراہم کئے گئے ۔تقریب کی مہمان خصوصی صدر وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان، فرح ثاقب تھیں، جبکہ معروف صنعتکار خواجہ محمد سہیل طفیل، ڈائریکٹر ری پلیسمنٹ ٹی یوٹا اور کالج کی پرنسپل انجم کلثوم بھی موجود تھیں۔صدر وومن چیمبر فرح ثاقب نے کہا کہ اس طرح کے جاب فیئرز طالبات کو مارکیٹ ٹرینڈز سمجھنے اور انڈسٹری سے براہ راست رابطے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ صنعتکار خواجہ محمد سہیل طفیل کے مطابق کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ براہِ راست انٹرویوز سے طالبات کا اعتماد بڑھتا ہے اور انہیں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے میں مدد ملتی ہے ۔کالج پرنسپل انجم کلثوم نے بتایا کہ والدین اور طالبات کا ردعمل انتہائی مثبت ہے کیونکہ ادارہ نہ صرف معیاری تعلیم فراہم کرتا ہے بلکہ طالبات کو پروفیشنل اسکلز اور روزگار کے حقیقی مواقع بھی مہیا کرتا ہے ۔جاب فیئر میں شریک طالبات نے اس سرگرمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہیں مختلف کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات، سی ویز جمع کروانے اور انٹرویوز میں حصہ لینے کا موقع ملا، جس سے عملی دنیا میں قدم رکھنے کا حوصلہ ملا۔