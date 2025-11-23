نشتر ہسپتال:پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کا آغاز
لاہور پارکنگ کمپنی کی خدمات طلب، نشتر روڈکی بیوٹی فکیشن بھی پلان کا حصہ، ضلعی انتظامیہ کے اجلاس میں منظور کی گئیں تجاویز پر عملدرآمد کی ہدایات کردی، کمشنر
ملتان(وقائع نگار خصوصی ،لیڈی رپورٹر)ڈویژنل انتظامیہ ملتان نشتر ہسپتال کے باہر پارکنگ کے دیرینہ مسائل کے مستقل حل کے لئے متحرک ہو گئی ہے ۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں نے نشتر روڈ کا دورہ کیا اور متعلقہ محکموں کے افسروں کے ساتھ مل کر پارکنگ کی صورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لیا۔دورے کے موقع پر کمشنر عامر کریم خاں نے نشتر ہسپتال کے باہر تجاوزات اور غلط پارکنگ کے باعث پیدا ہونے والی مشکلات پر سخت تشویش کا اظہار کیا اور فوری عملی اقدامات کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نشتر ہسپتال جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا طبی ادارہ ہے ، یہاں ایک سیکنڈ کی تاخیر بھی انسانی جان کے ضیاع کا باعث بن سکتی ہے ، اس لئے پارکنگ اور ٹریفک مسائل کا فوری اور مستقل حل ناگزیر ہے ۔عامر کریم خاں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق نشتر روڈ پر ٹریفک کی روانی بہتر بنانا ترجیح ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ایک کلومیٹر طویل سڑک اس وقت شدید ٹریفک دباؤ سے دوچار ہے ، جسے فوری طور پر بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں۔کمشنر عامر کریم خاں نے کہا کہ پارکنگ سسٹم کو منظم کرنے کے لیے لاہور پارکنگ کمپنی سے خدمات حاصل کی جائیں گی، جبکہ نشتر روڈ کی بیوٹی فکیشن بھی پارکنگ پلان کا حصہ ہوگی۔انہوں نے حالیہ اجلاس میں دی گئیں تجاویز پر فوری عملدرآمد کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی سہولت اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے تمام محکمے مربوط حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ عامر کریم خاں نے گول باغ پارک کا دورہ کیا اور پارک میں جاری اپ گریڈیشن اور ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر عامر کریم خاں نے ہدایت کی کہ پارک کی اپ گریڈیشن کا کام ہر صورت دو ہفتوں میں مکمل کیا جائے ۔