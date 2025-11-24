600 بوری میدہ سمگل کرنیکی کوشش ،ڈرائیور زیر حراست
رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر)موٹروے ایم فائیوپرمحکمہ خوراک کی کارروائی، کنٹینرکے ذریعے 600 بوری میدہ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی، فلور ملز کے خلاف کارروائی کاامکان۔
تفصیل کے مطابق گزشتہ روز موٹروے ایم فائیو ظاہر پیرانٹرچینج پرتعینات محکمہ خوراک کے عملہ نے خفیہ نشاندہی پرچیکنگ کے دوران کنٹینرنمبرTLE324 سے چیکنگ کے دوران 600 بوری میدہ برآمدکرکے تحویل میں لینے کے بعد کنٹینرڈرائیور کو کنٹینرسمیت کارروائی کیلئے پولیس کے حوالے کردیا۔ رابطہ کرنے پرذرائع نے بتایاکہ رحیم یارخان کی نجی فلور ملز سے 600بوری میدہ سندھ سمگل کیاجارہاتھا’فلور مل مالکان کے خلاف کارروائی عمل میں لائے جانے کاامکان ہے ۔