بچے کی درخت سے پھندا لگی لاش برآمد
رحیم یارخان(ڈسٹرکٹ رپورٹر) 12سالہ بچے کی آم کے درخت سے پھندا لگی لاش برآمد، پولیس فرانزک ٹیم نے موقع سے اہم شواہدتحویل میں لے لئے، تحقیقات شروع۔
گزشتہ روز بستی عبدالخالق آباد پورکے رہائشی 12سالہ ثاقب علی کی گھرکے نزدیک آم کے باغ سے پھندالگی نعش کودیکھ کر ورثاء نے پولیس کواطلاع دی ۔جس پر پولیس اورسپیشل فرانزک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر درخت سے لٹکی ہوئی 12سالہ ثاقب علی کی نعش کوتحویل میں لیکر مزید تحقیقات شروع کردیں۔ والدمنیراحمد کے مطابق اس کے 12سالہ بیٹے نے خودکشی کی ہے ۔