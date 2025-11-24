صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان ٹی ٹوئنٹی چیمپئن شپ میں چار میچز کا فیصلہ

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیراہتمام جاری ڈسٹرکٹ ٹی 20 کرکٹ چیمپئن شپ میں چار میچز کھیلے گئے جن میں فرینڈز کلب، غالب جمخانہ، ملک کرکٹ کلب اور سپر اسٹار جمخانہ نے شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔

پہلے میچ میں لاسال کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے صرف 84 رنز سکور کئے ۔ دوسرے میچ میں غالب جمخانہ نے تین وکٹوں کے نقصان پر شاندار 245 رنز بنائے ۔ سعید میموریل کی ٹیم 76 رنز پر آؤٹ ہوگئی۔ تیسرے میچ میں ملک کرکٹ کلب نے سات وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے ۔ ہدف کے تعاقب میں شریف ڈوگر میموریل 147رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ چوتھے میچ میں سپر سٹار جمخانہ نے تین وکٹوں کے نقصان پر 191رنز سکور کئے ۔ جواب میں نیو ینگسٹر نو وکٹوں پر 151 رنز بناسکی۔ 

 

