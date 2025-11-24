صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشتے کمزور ، نہرآب حیات میں 40فٹ چوڑا شگاف

  • ملتان
رحیم یار خان (ڈسٹرکٹ رپورٹر)نہر آب حیات پل اڈا 45 پی کے نزدیک پشتے کمزور ہونے کے باعث اچانک 40 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا جس سے 300 سے زائد ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آگئی اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔

ابتدائی اطلاع کے باوجود محکمہ آبپاشی کا عملہ موقع پر دیر سے پہنچا، تاہم ڈپٹی کمشنر نے نہر میں پڑنے والے شگاف کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کی ہدایت دی۔ ہدایت پر محکمہ آبپاشی کے ذمہ داران بڑی مشینری کی مدد سے موقع پر پہنچ گئے اور مقامی زمینداروں کے تعاون سے شگاف کو پر کرنے کا آپریشن جاری ہے ۔محکمہ کے عملے نے بتایا کہ شگاف کو پر کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔

 

