دالیں ،گوشت ،سبزیاں ، پھل غریب کی قوت خرید سے باہر
ماچھیوال (نامہ نگار)دالیں گوشت سبزیاں اور پھل بھی غریب کی پہنچ سے دور سرکاری ریٹ لسٹیں غائب گوشت، انار، انگور، فروٹر ،سیب، پیاز آلو، ٹماٹر سب مہنگے غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہو گیا۔
شہریوں کا ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق ماچھیوال میں بڑا گوشت 1100روپے کلو چھوٹا گوشت 2200روپے کلو مرغی 500روپے کلو مچھلی بڑا 700روپے فروٹ اور سبزیاں مہنگی فروخت ہونے لگی دالیں جن دال چنے 300روپے کلو دال ماش 400روپے کلو ، چینی 190 روپے کلو دال مونگی 300روپے کلو گھی 520کلو کوکنک آئل 550روپے لیٹر آٹا 5کلو والی تھیلی 550روپے 15کلو والی تھیلی 1600روپے اسی طرح سیب 350روپے کلو کیلا 150روپے درجن انار 800روپے کلو شہریوں جن ولید، عثمان، احمد، جاوید، طارق ،عالم شیر آفتاب ودیگر کا کہنا ہے کہ سرکاری ریٹ لسٹیں غائب کردی جاتی ہے۔ اور دکانداروں کی اپنی ہی من مانیاں جاری گوشت پھلوں اور سبزیوں کے نرخوں میں اضافے کی وجہ سے مزدور طبقہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں وہ پھل سبزیاں نہیں کھا سکتا گوشت تو دور کی بات ہے ،ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نوٹس لے کر منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ عام آدمی سستی سبزیاں اور پھل، گوشت دستیاب ہوسکے ۔