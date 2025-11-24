صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وجھیانوالہ میں بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت فروخت

  • ملتان
وجھیانوالہ میں بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت فروخت

گھروں میں جانور ذبح، کوئی پوچھنے والا نہیں، شہری موذی امراض میں مبتلا

وجھیانوالہ ، جنڈیالی بنگلہ (نامہ نگار)وجھیانوالہ میں لاغر ،بیمار اور مردہ جانوروں کاگوشت سرعام فروخت ، کوئی پوچھنے والا نہیں،شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ۔ ان قصابوں نے اپنے گھروں میں مذبح خانے بنا رکھے ہیں ان میں سر فہرست قصاب عبدالخلیل اورقصاب عبدالمجید ہیں ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں میں گھروں میں بڑی بڑی فرجیں رکھی ہوئی ہیں، چا ر پانچ دن کا باسی گوشت بھی سرعام فروخت کررہے ہیں۔ معززین علاقہ ملک طلحہ نمبردار، ملک محمد عمران نمبردار، چودھری محمد طاہر ،فتح خان جٹ ،ڈاکٹر حبیب قمر ، ڈاکٹر محمد اکرم بھٹی ودیگر نے اعلیٰ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جمہوریت اور پاکستان
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے معنی گفتگو
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سہیل آفریدی‘ نااہلی اور اچکزئی کی ضمانت
کنور دلشاد
میاں عمران احمد
ایف بی آر‘ آئی ایم ایف اور برآمدات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
سہ روزہ بستی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ایک یادگار علمی نشست
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر