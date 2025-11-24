وجھیانوالہ میں بیمار اور مردہ جانوروں کا گوشت فروخت
گھروں میں جانور ذبح، کوئی پوچھنے والا نہیں، شہری موذی امراض میں مبتلا
وجھیانوالہ ، جنڈیالی بنگلہ (نامہ نگار)وجھیانوالہ میں لاغر ،بیمار اور مردہ جانوروں کاگوشت سرعام فروخت ، کوئی پوچھنے والا نہیں،شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ۔ ان قصابوں نے اپنے گھروں میں مذبح خانے بنا رکھے ہیں ان میں سر فہرست قصاب عبدالخلیل اورقصاب عبدالمجید ہیں ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں میں گھروں میں بڑی بڑی فرجیں رکھی ہوئی ہیں، چا ر پانچ دن کا باسی گوشت بھی سرعام فروخت کررہے ہیں۔ معززین علاقہ ملک طلحہ نمبردار، ملک محمد عمران نمبردار، چودھری محمد طاہر ،فتح خان جٹ ،ڈاکٹر حبیب قمر ، ڈاکٹر محمد اکرم بھٹی ودیگر نے اعلیٰ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔