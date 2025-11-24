کرم پور میں مہنگائی عروج پر انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام
کرم پور (سٹی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ پرائس کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اور شہر بھر میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ جاری ہے ، جس کے باعث شہری مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کی جانب سے اشیائے ضروریہ کے سرکاری نرخنامے تو جاری کر دئیے گئے ہیں مگر اس پر عملدرآمد کرانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سبزی، دالیں، گھی، چینی، دودھ، دہی، مرغی اور گوشت سمیت روزمرہ استعمال کی تقریباً ہر چیز سرکاری ریٹ سے کہیں زیادہ قیمتوں پر فروخت ہو رہی ہے ۔ دکاندار نرخنامہ آویزاں نہیں کرتے اور شکایت پر الٹا تکرار کرتے ہیں۔ متعدد بازاروں میں آٹا، سبزی اور پھل بھی زائد نرخ پر بیچے جا رہے ہیں جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا دورہ شاذونادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے ۔اسی طرح ہوٹلوں، بیکریوں اور جنرل سٹورز پر بھی من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کمر توڑ مہنگائی نے متوسط طبقے کا جینا مشکل کر دیا ہے ۔ سرکاری نرخنامے اور حقیقی مارکیٹ ریٹ میں نمایاں فرق نے عوامی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔علاقے کے تاجروں کا مؤقف ہے کہ وہ خود بھی مہنگے داموں مال خریدنے پر مجبور ہیں، اس لیے سرکاری ریٹ پر فروخت ممکن نہیں۔ دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کی کمزوری کا فائدہ دکاندار اٹھا رہے ہیں۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائس کنٹرول پر فوری عملدرآمد کرایا جائے ، منافع خوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔